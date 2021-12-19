Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России начали изучать опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации
Авто
В Госдуме обозначили сроки принятия закона об отмене обязательного ТО
Мир
Число жертв тайфуна «Рай» на Филиппинах возросло до 108
Общество
Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы
Мир
Президент Сербии Вучич заявил об энергетическом хаосе в Европе
Мир
В РФПИ допустили поставки «Спутника Лайт» в Африку для борьбы с «Омикроном»
Общество
В Минтруде рассказали о двойных выплатах медикам за работу в выходные
Политика
Пушков заявил о попытке США сдержать развитие России и Китая
Спорт
Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Общество
Синоптик предупредил о «русских морозах» в Центральной России

МИД РФ считает выдачу Швейцарией Клюшина в США охотой на россиян

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдача Швейцарией в США российского предпринимателя Владислава Клюшина представляет собой очередной эпизод «охоты» на граждан РФ со стороны Вашингтона. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

С Берна выдачи нет: дело Клюшина может быть политически мотивированным
Чем владелец компании «М13» заинтересовал США

«Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном «охоты» на российских граждан в третьих странах», — приводит ТАСС слова Хохлова.

Он отметил, что посольство РФ глубоко разочаровано поспешной организацией выдачи россиянина.

О выдаче Клюшина США накануне сообщил швейцарский минюст. В ведомстве уточнили, что предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в Соединенные Штаты.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что дело Клюшина — это политический заказ США, отыгранный по известному сценарию «русский след».

17 декабря Высший суд Швейцарии отклонил последнюю апелляцию адвокатов российского бизнесмена, которые пытались заблокировать его экстрадицию в Соединенные Штаты, утверждая, что он стал жертвой проведенной американцами политической кампании.

Ранее, 13 декабря, состоялось очередное заседание, которое адвокаты проиграли: Федеральный уголовный суд Швейцарии подтвердил решение о выдаче гражданина России в Соединенные Штаты.

Также было заявлено, что суд не увидел признаков политического подтекста в деле против Клюшина. Сам бизнесмен отрицает выдвинутые в суде штата Массачусетс обвинения в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

В марте 2021 года предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона, где его обвиняют в инсайдерской торговле.

Владислав Клюшин владеет компанией «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте сказано, что ею пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021