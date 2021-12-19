МИД РФ считает выдачу Швейцарией Клюшина в США охотой на россиян

Выдача Швейцарией в США российского предпринимателя Владислава Клюшина представляет собой очередной эпизод «охоты» на граждан РФ со стороны Вашингтона. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил пресс-секретарь посольства России в Швейцарии Владимир Хохлов.

«Швейцарской юстицией, к сожалению, были оставлены без внимания аргументы адвокатов о явной политической подоплеке дела, приняты на веру вызывающие сомнения доводы американской стороны и безосновательно отклонен встречный запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Таким образом, вынуждены констатировать, что имеем дело с очередным эпизодом продолжающейся Вашингтоном «охоты» на российских граждан в третьих странах», — приводит ТАСС слова Хохлова.

Он отметил, что посольство РФ глубоко разочаровано поспешной организацией выдачи россиянина.

О выдаче Клюшина США накануне сообщил швейцарский минюст. В ведомстве уточнили, что предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в Соединенные Штаты.

Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина заявила, что дело Клюшина — это политический заказ США, отыгранный по известному сценарию «русский след».

17 декабря Высший суд Швейцарии отклонил последнюю апелляцию адвокатов российского бизнесмена, которые пытались заблокировать его экстрадицию в Соединенные Штаты, утверждая, что он стал жертвой проведенной американцами политической кампании.

Ранее, 13 декабря, состоялось очередное заседание, которое адвокаты проиграли: Федеральный уголовный суд Швейцарии подтвердил решение о выдаче гражданина России в Соединенные Штаты.

Также было заявлено, что суд не увидел признаков политического подтекста в деле против Клюшина. Сам бизнесмен отрицает выдвинутые в суде штата Массачусетс обвинения в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

В марте 2021 года предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона, где его обвиняют в инсайдерской торговле.

Владислав Клюшин владеет компанией «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте сказано, что ею пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.