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Синоптик предупредил о «русских морозах» в Центральной России
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Синоптик предупредил о «русских морозах» в Центральной России

Синоптик Тишковец предупредил о «русских морозах» в Центральной России
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В предстоящую неделю жителей Центральной России ждут русские морозы: температура воздуха будет опускаться до –22 градусов. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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«В предстоящую неделю Центральную Россию ждут русские морозы. Североатлантический циклон по имени «Нео», смещаясь центром в Поволжье, уже в понедельник развернется своей тыловой частью, куда в сопровождении скоротечных зарядов снега начнут прорываться первые порции более студеного воздуха», — написал Тишковец в Instagram.

Так, в ночь на 20 декабря температура воздуха в Москве опустится до –9 градусов, днем температура будет колебаться на уровне –7…–9 градусов, добавил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос».

Во вторник, 21 декабря, похолодание усилится. Утром температура воздуха будет опускаться до –20 градусов.

«А «полночь года — в народе так называют самую длинную ночь — станет самой морозной в текущем сезоне! В ночь на среду в Москве столбики термометров опустятся до минус 17–22 градусов, после полудня — до минус 14–19 градусов, что на 10–12 градусов ниже среднесуточной нормы и является аномальным холодом», — добавил Тишковец.

Ранее в этот день в Москве был установлен рекорд низкого атмосферного давления для 19 декабря. В 10:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано давление 967,1 гПа (725,6 мм рт. ст.). Таким образом, в столице был побит рекорд 1996 года, когда давление составило 974,1 гПа (730,6 мм рт. ст.).

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