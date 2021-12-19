Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе

Сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету (4 х 6 км) на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе российской команды — Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков. Они преодолели дистанцию без штрафных кругов, использовав шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второй финишировала норвежская сборная, отставшая от россиян на 54,8 секунды. Замкнула тройку лидеров сборная Италии, отставшая от занявших первое место в 1 минуту и 26,5 секунды.

Накануне, 18 декабря, российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира в Анси.

12 декабря мужская сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Сборную России представляли Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Первыми к финишу пришли норвежцы, вторыми оказались французы.