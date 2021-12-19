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Дерматолог назвала причины аллергии на холод

Дерматолог Сангаджиева: аллергия на холод может быть обусловлена перенесенными заболеваниями
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Аллергия на холод может быть связана с генетической предрасположенностью. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила дерматовенеролог Гиляна Сангаджиева.

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По ее словам, данный фактор является причиной аллергии на низкие температуры примерно в 5% случаев. В результате у человека могут появиться сыпь и кожный зуд.

«В организме под влиянием холода может вырабатываться особый белок — криоглобулин. Его организм распознает как чужеродный аллерген и атакует клетками иммунной системы», — приводит слова эксперта портал «Доктор Питер».

Кроме того, аллергическая реакция на холод может быть обусловлена перенесенными заболеваниями. Как уточнила Сангаджиева, причиной аллергии могут стать такие недуги, как сифилис, гепатит С, инфекционный мононуклеоз, системные васкулиты, злокачественные новообразования и патологии печени.

Помимо прочего, такая реакция организма может быть вызвана приемом некоторых лекарственных препаратов.

9 декабря врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям», что воздействие низких температур, особенно на протяжении длительного времени, вредно для кожи так же, как и сильное солнце. Эксперт отметила, что после лыжной прогулки у многих наблюдается здоровый румянец и отличный цвет лица. Но зачастую пациентам с дерматологическими заболеваниями (такими как купероз и розацеа) сильное переохлаждение вредно. Сосуды еще больше повреждаются, и появляются новые телеангиоэктазии (стойкое расширение мелких сосудов).

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