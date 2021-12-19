В Госдуме обозначили сроки принятия закона об отмене обязательного ТО

Государственная дума рассмотрит законопроект об отмене техосмотра для личного транспорта до конца осенней сессии. Планируется, что новая норма вступит в силу в 2022 году. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Все положительные заключения по законопроекту получены. В понедельник рассмотрим его на совете думы, во вторник во втором чтении, в среду, 22 декабря, — в третьем», — написал он в своем Telegram.

Володин указал на важность принятия законопроекта до конца текущего года, чтобы норма заработала в 2022 году, дополняет «Газета.Ru».

«Это решение коснется около 50 млн транспортных средств, а значит, сделает жизнь проще для их владельцев», — добавил спикер.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки. Согласно законопроекту, легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Как отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об отмене техосмотра является ожидаемым решением, способным помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По словам эксперта, инициатива позволит экономить семейный бюджет и время граждан.

Партия «Единая Россия» в начале сентября выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.