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Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1996 года

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В Москве был установлен рекорд низкого атмосферного давления для 19 декабря. В 10:00 на метеостанции ВДНХ было зафиксировано давление 967.1 гПа (725,6 мм рт. ст.). Об этом в воскресенье сообщает сайт «Метеоновости».

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Таким образом, в столице был побит рекорд 1996 года, когда давление составило 974.1 гПа (730,6 мм рт. ст.).

«Глубокий североатлантический циклон с давлением в центре менее 990 гПа, нырнул в центр европейской территории и находится непосредственно над столичным регионом», — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее в этот день научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что глобальное потепление способствует увеличению числа экстремальных погодных условий.

Вильфанд добавил, что Россия располагается в умеренных и высоких широтах, где потепление наиболее заметно. Следствием повышения температуры, по словам ученого, может стать засушливый климат на юге страны и обильные осадки в ее северной части.

Вильфанд также добавил, что, согласно данным Росгидромета, за последние 25 лет число опасных явлений увеличилось в два раза.

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