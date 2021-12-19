Ученые рассказали о способностях мозга выделять голос в толпе

Ученые из Дублинского университета вместе с Эдмундом Лалором пришли к выводу о том, что мозг человека способен выделять один голос из толпы. Результаты их исследований были опубликованы на Medicalxpress.

Эксперимент проводился в лаборатории доцента кафедры неврологии и биомедицинской инженерии Медицинского центра Рочестерского университета Эдмунда Лалора.

Участникам исследования нужно было одновременно слушать две истории, но заострить внимание только на одной. После этого специалисты проанализировали записи мозговых волн электроэнцефалографии (ЭЭГ) участников.

Выяснилось, что рассказ, на котором испытуемый сосредотачивал внимание, превратился в лингвистические единицы — фонемы, позволяющие отличать одно слово от другого. Как отметили ученые, другая история вовсе не была преобразована участниками эксперимента.

«Звуки должны быть распознаны как соответствующие определенным лингвистическим категориям, таким как фонемы и слоги, чтобы в конечном итоге мы могли определить, какие слова произносятся, — даже если они звучат по-разному, например, произносятся людьми с разным акцентом или разным тембром голоса», — пояснил Лалор.

Данное исследование показало возможности использования сигналов мозговых волн ЭЭГ, которые позволяют узнать, на кого человек обращает внимание в условиях шума.

22 ноября ученые из Медицинской школы при Бостонском университете назвали причину старения мозга. Исследователи выяснили, что сахар, который добавляют во многие напитки, способен состарить мозг, пагубно влияя на его функции: напитки с высоким содержанием сахара приводят со временем к уменьшению префронтальной коры головного мозга.