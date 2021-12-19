Искусственный интеллект займется поиском свободных парковок в Москве

Москвичи смогут дистанционно узнать о наличии свободных парковок. Поиском займется искусственный интеллект. Опция появится в мобильном приложении «Электронный дом». Функция позволит водителям вдвое сэкономить время. Ресурс будет получать информацию с городских камер, сообщает телеканал «Известия». Анализироваться будут территории во дворах. Пока сервис начнет работать в тестовом режиме.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.