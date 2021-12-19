Порошенко призвал Киев отреагировать на предложения по гарантиям для РФ

Киев должен одним из первых дать ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности России. Такое мнение в воскресенье, 19 декабря, высказал бывший президент Украины Петр Порошенко.

«Ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев — самым первым. Призываю украинские власти не прятаться в карпатских горах. Быть не на лыжах, а на передовой жизни мира. Нельзя попирать опасность событий, разворачивающихся у нас на глазах», — написал Порошенко в Facebook.

Бывший украинский лидер отметил, что сейчас решается судьба Украины и «определяется стратегический горизонт ее развития». По мнению Порошенко, любые переговоры по гарантиям безопасности для России должны быть связаны с вопросами Крыма и Донбасса.

17 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиями безопасности. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.

В тот же день МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

18 декабря Рябков заявил, что Россия предложила США провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, подчеркнув, что участие других стран лишит их смысла.

В тот же день стало известно, что США собираются дать ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.