Столтенберг выступил против новой конференции с Россией о сферах влияния

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи конференции с Россией о сферах влияния. Об этом он заявил 18 декабря в интервью газете Journal de Dimanche.

«Идея о проведении новой конференции, где мы бы вновь обсуждали зоны влияния, в рамках которых великие державы могли бы контролировать то, что их соседи могут или не могут делать, было бы для нас шагом назад, и это совсем неверное направление», — подчеркнул он.

Вместо этого он предложил обсудить с Москвой меры укрепления доверия, контроля над вооружениями, обеспечения прозрачности учений и снижения напряженности.

17 декабря Столтенберг получил от России предложения по безопасности. Он отметил, что альянс явно дал понять, что готов работать над укреплением доверия с Москвой.

В этот же день МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Кроме того, 17 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что втягивание Украины в НАТО и перспектива размещения у границ РФ ударных ракетных комплексов альянса являются неприемлемой угрозой для безопасности.

Москва требует отзыва решения саммита НАТО 2008 года в Бухаресте о том, что Украина и Грузия станут членами альянса. Однако готовности к этому со стороны Запада нет, добавил Рябков.