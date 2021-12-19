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В МВД назвали причину сбоя в работе информационных ресурсов

Сбой в работе информационных ресурсов МВД произошел из-за затопления серверных помещений
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Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России произошел из-за затопления серверных помещений. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

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«Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — указано в публикации.

Технические специалисты ведомства проводят работу по устранению последствий сбоя. Как указали в МВД, это займет больше времени, чем сообщалось накануне.

«Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ — вечер 19 декабря», — уточнили в министерстве.

В связи с этим 20 декабря объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. В этот день граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, дополняет «Газета.Ru».

Накануне в МВД РФ рассказали о единичных неполадках в работе системы Госавтоинспекции, связанных с техническим сбоем. В ведомстве подчеркнули, что возникший технический сбой будет учитываться при принятии решений о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации.

В ноябре сбои наблюдались в работе портала госуслуг. Так, при попытке войти в личный кабинет появлялась надпись «По техническим причинам портал временно недоступен». Также россияне обращались с жалобами на блокировку новых сертификатов об иммунизации.

Как уточнил глава Минцифры РФ Максут Шадаев, сбой затронул 300 тыс. из 50 млн пользователей сервиса, но неполадку удалось устранить за четыре часа.

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