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В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19
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В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 за два месяца

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В России зафиксировали минимальное число смертей от COVID-19 за два месяца. Об этом свидетельствуют данные опершатаба по борьбе с коронавирусом, опубликованные в воскресенье, 19 декабря.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 1023 летальных исхода от осложнений, к которым привел COVID-19.

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Число подтвержденных случаев COVID-19 возросло за сутки на 27 967, составив 10 214 790.

17 декабря президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

Вице-премьер страны Татьяна Голикова сообщала, что в РФ число пациентов, у которых выявлен «Омикрон», возросло до 25: новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

В тот же день Голикова заявила, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от COVID-19 перед новогодними праздниками. Она отметила, что празднования не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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