Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Умер британский архитектор Ричард Роджерс
Мир
Азербайджан передал Армении 10 военнопленных при посредничестве ЕС
Мир
Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 75 человек
Мир
Глава МИД Турции рассказал о «ловушке» в отношениях Москвы и Анкары
Мир
В Турции рассказали о желающих подорвать отношения с Россией «центрах силы»
Мир
Байден выступит с обращением к нации на фоне роста числа случаев «Омикрон»
Политика
Пушков допустил попытку Европы сорвать переговоры по безопасности
Мир
Великобритания заявила о маловероятности высылки своих солдат на Украину
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области
Общество
В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19

Москва получила премию Russian Creative Awards

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года». Церемония награждения состоялась 18 декабря в концертном зале «Зарядье». Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Дорогу креативу: предложения РСПП по совершенствованию рынка интеллектуальных прав нашли отзыв в Минэке
Это положительный пример диалога власти с бизнес-сообществом

Премия присуждалась впервые. Помимо столицы в шорт-лист номинантов на премию вошли Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Республика Саха

«Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту. Креативный сектор столицы развивается динамично. Город старается предусмотреть для него необходимую поддержку в виде грантов, субсидий, образовательных и акселерационных программ, создания инфраструктуры», — подчеркнула заммэра.

По словам Сергуниной, развитие креативного сектора Москвы, в котором в настоящее время работает 1,1 млн человек, стало следствием общего вектора развития города, формирования благоприятной среды для реализации творческого потенциала жителей.

Так, этим летом в столице появился первый Центр услуг для креативного бизнеса, расположенный на территории «Винзавода». Он работает как служба одного окна для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере.

Кроме того, при московском департаменте предпринимательства и инновационного развития действует экспертный совет в области креативных индустрий. Эксперты из числа профессионалов в различных креативных направлениях определяют стратегию развития отрасли.

Руководитель департамента Алексей Фурсин указал на то, что для креативных компанией Москвы открыт целый комплекс различных мер поддержки, которые были разработаны на основе запросов их представителей.

«Предприниматели могут получить субсидии на экспорт товаров и услуг, участие в выставках, размещение продукции на маркетплейсах, рекламу в интернете, обучение персонала», — уточнил он.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021