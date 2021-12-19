Москва получила премию Russian Creative Awards

Москва стала обладателем премии Russian Creative Awards в номинации «Креативный регион года». Церемония награждения состоялась 18 декабря в концертном зале «Зарядье». Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Премия присуждалась впервые. Помимо столицы в шорт-лист номинантов на премию вошли Нижегородская и Ульяновская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Республика Саха

«Появление такой награды значимо для всего профессионального сообщества. Она, безусловно, будет стимулировать отрасль к дальнейшему росту. Креативный сектор столицы развивается динамично. Город старается предусмотреть для него необходимую поддержку в виде грантов, субсидий, образовательных и акселерационных программ, создания инфраструктуры», — подчеркнула заммэра.

По словам Сергуниной, развитие креативного сектора Москвы, в котором в настоящее время работает 1,1 млн человек, стало следствием общего вектора развития города, формирования благоприятной среды для реализации творческого потенциала жителей.

Так, этим летом в столице появился первый Центр услуг для креативного бизнеса, расположенный на территории «Винзавода». Он работает как служба одного окна для действующих предпринимателей и тех, кто только планирует открыть свое дело в этой сфере.

Кроме того, при московском департаменте предпринимательства и инновационного развития действует экспертный совет в области креативных индустрий. Эксперты из числа профессионалов в различных креативных направлениях определяют стратегию развития отрасли.

Руководитель департамента Алексей Фурсин указал на то, что для креативных компанией Москвы открыт целый комплекс различных мер поддержки, которые были разработаны на основе запросов их представителей.

«Предприниматели могут получить субсидии на экспорт товаров и услуг, участие в выставках, размещение продукции на маркетплейсах, рекламу в интернете, обучение персонала», — уточнил он.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.