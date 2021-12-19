Россиянам рассказали о способах сэкономить на подарках к Новому году

Россиянам, которые не хотят слишком много потратить на новогодние подарки, необходимо заранее спланировать свой бюджет и искать выгодные предложения по кешбэку. Об этом 19 декабря заявил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

«Заранее просчитайте количество людей, которым вы бы хотели сделать подарок, и бюджет, который готовы на это потратить», — сказал он.

Кроме того, эксперт порекомендовал отказаться от покупки косметических наборов, поскольку в преддверии праздника продавцы завышают на них цены.

«Как раз на такие наборы торговые сети делают ощутимые наценки, а их наполнение может не всегда на 100% подойти адресату», — пояснил Гужиков в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Гужиков отметил посоветовал воспользоваться кешбэком.

«Перед составлением плана покупок исследуйте мобильное приложение своего банка. Часто выгодные предложения по кешбэку могут располагаться не на первой странице. Изучите все партнерские акции и возможности для экономии», — уточнил Гужиков.

Помимо всего прочего, эксперт посоветовал порадовать близких недорогим и оригинальным подарком, сделанным своими руками.

«Мастер-классы по гончарному искусству или роспись глазурью стоят в среднем около 1000–1200 рублей за занятие, однако во время него можно своими руками создать прекрасный сувенир, который будет особенно приятен вашим близким», — добавил эксперт.

18 декабря стилисты назвали лучшие новогодние подарки. К числу таких они отнесли парфюмерию, нижнее белье, луноходы, онлайн- или офлайн-подписку на журнал о моде, книгу-биографию Дианы Вриланд, билеты на фильм «Дом Гуччи», а также кожаные перчатки, трикотажный кардиган и заколку для волос.

16 декабря сообщалось, что почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя.