Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Умер британский архитектор Ричард Роджерс
Мир
Азербайджан передал Армении 10 военнопленных при посредничестве ЕС
Мир
Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 75 человек
Мир
Глава МИД Турции рассказал о «ловушке» в отношениях Москвы и Анкары
Мир
В Турции рассказали о желающих подорвать отношения с Россией «центрах силы»
Мир
Байден выступит с обращением к нации на фоне роста числа случаев «Омикрон»
Политика
Пушков допустил попытку Европы сорвать переговоры по безопасности
Мир
Великобритания заявила о маловероятности высылки своих солдат на Украину
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Кемеровской области
Общество
В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19

Россиянам рассказали о способах сэкономить на подарках к Новому году

Эксперт Гужиков рассказал, как сэкономить на подарках к Новому году
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянам, которые не хотят слишком много потратить на новогодние подарки, необходимо заранее спланировать свой бюджет и искать выгодные предложения по кешбэку. Об этом 19 декабря заявил основатель и СЕО финтех-компании «Деньги вперед» Павел Гужиков.

«Заранее просчитайте количество людей, которым вы бы хотели сделать подарок, и бюджет, который готовы на это потратить», — сказал он.

Предпраздничный рост: В России могут увеличиться цены перед Новым годом
Эксперты связывают эту тенденцию с рядом факторов — от пандемии Covid-19 до повышенного спроса перед зимними праздниками

Кроме того, эксперт порекомендовал отказаться от покупки косметических наборов, поскольку в преддверии праздника продавцы завышают на них цены.

«Как раз на такие наборы торговые сети делают ощутимые наценки, а их наполнение может не всегда на 100% подойти адресату», — пояснил Гужиков в беседе с «РИА Новости».

Кроме того, Гужиков отметил посоветовал воспользоваться кешбэком.

«Перед составлением плана покупок исследуйте мобильное приложение своего банка. Часто выгодные предложения по кешбэку могут располагаться не на первой странице. Изучите все партнерские акции и возможности для экономии», — уточнил Гужиков.

Помимо всего прочего, эксперт посоветовал порадовать близких недорогим и оригинальным подарком, сделанным своими руками.

«Мастер-классы по гончарному искусству или роспись глазурью стоят в среднем около 1000–1200 рублей за занятие, однако во время него можно своими руками создать прекрасный сувенир, который будет особенно приятен вашим близким», — добавил эксперт.

18 декабря стилисты назвали лучшие новогодние подарки. К числу таких они отнесли парфюмерию, нижнее белье, луноходы, онлайн- или офлайн-подписку на журнал о моде, книгу-биографию Дианы Вриланд, билеты на фильм «Дом Гуччи», а также кожаные перчатки, трикотажный кардиган и заколку для волос.

16 декабря сообщалось, что почти половина российских школьников хотят получить в подарок деньги, смартфон, «умные» часы или беспроводные наушники, а также мечтают о котенке и билете на концерт любимого исполнителя.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021