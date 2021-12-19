Глава МИД Турции рассказал о «ловушке» в отношениях Москвы и Анкары

Разрушить дружбу России и Турции организаторам убийства российского посла Андрея Карлова не удалось — Москва и Анкара не попали в эту ловушку. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«После коварного убийства дипломата прошло пять лет. Нападение на Андрея Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако страны не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел таким образом навредить турецко-российским взаимоотношениям, были разочарованы», — сказал министр в интервью «РИА Новости».

Он отметил, что нападение на российского дипломата в Анкаре было террористическим актом.

«Терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет религии, языка, расы», — добавил Чавушоглу.

Российский дипломат Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия в турецкой столице фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение на российского посла совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, которого потом ликвидировали турецкие силы безопасности.

Президент России Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.

9 марта второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговоры по делу об убийстве российского дипломата. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, пятерых суд оправдал. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.