Умер британский архитектор Ричард Роджерс

Британский архитектор Ричард Роджерс, один из создателей Центра Жоржа Помпиду в Париже и стадиона O2 Arena в Лондоне, умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает в воскресенье, 19 декабря, Би-би-си.

Причина смерти не уточняется.

Роджерс родился во Флоренции 23 июля 1933 года. В 1939 году его семья перебралась в Англию. Архитектор стал одним из основоположников стиля хай-тек.

Он был автором таких проектов, как штаб-квартира страховой компании Lloyd's Лондоне, терминалы аэропортов Хитроу в Лондоне и Барахас в Мадриде. Кроме того, он принимал участие в проектировании здания Европейского суда по правам человека в Страсбурге.

В 1991 году Роджерс был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.