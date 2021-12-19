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В МВД назвали причину сбоя в работе информационных ресурсов

Причиной сбоя в работе информационных ресурсов МВД стало затопление серверной
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Причиной сбоя в работе информационных ресурсов МВД России стала коммунальная авария, в результате которой произошло затопление серверных помещений. Об этом 19 декабря сообщает пресс-служба МВД РФ.

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«Специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД России. Установлено, что причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях. В результате серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой», — указано в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в МВД, в настоящее время восстановительные мероприятия продолжаются. При этом специалисты пришли к выводу, что для этого им потребуется больше времени, чем предполагалось ранее.

«Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ — вечер 19 декабря», — говорится в публикации.

В ведомстве принесли извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

Накануне в МВД РФ рассказали о единичных неполадках в работе системы Госавтоинспекции, связанных с техническим сбоем.

Как пояснили в ведомстве, возникший технический сбой будет учитываться при принятии решений о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации.

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