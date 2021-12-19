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Пушков допустил попытку Европы сорвать переговоры по безопасности

Пушков: страны Северной Европы и Прибалтики пытаются сорвать переговоры по безопасности
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Страны Северной Европы и Прибалтики стремятся участвовать в переговорах о гарантиях безопасности для их срыва. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков.

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По его словам, главы министерств обороны Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Эстонии, Норвегии, Швеции и Финляндии уже выступили с заявлениями о неприемлемости декларируемых Россией требований. Как убежден сенатор, по этой причине переговоры о гарантиях безопасности должны вестись между США и РФ.

«Как показывает история отношений между США и Россией, лишь от них зависит перспектива таких договоренностей, которые укрепят их взаимную безопасность», — написал он в своем Telegram-канале 18 декабря.

Пушков указал на то, что только власти США могут регулировать полет своих бомбардировщиков у границ РФ, а также способны разместить на территории Украины американские ракетные системы.

«Другое дело, если США захотят прикрыться мнением своих союзников, чтобы отказаться от серьезных переговоров с Россией. Но это их никуда не продвигает с точки зрения их собственной безопасности», — резюмировал сенатор.

В субботу замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предложила США провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, подчеркнув, что участие других стран лишит их смысла.

В тот же день стало известно, что США собираются дать ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

Ранее, 17 декабря, Рябков заявлял, что Россия сформировала команду для переговоров с США по гарантиями безопасности. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.

Также в пятницу МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

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