Диетолог назвала полезный для кишечника продукт

Восстановить работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) поможет инжир. Об этом 19 декабря сообщила «РИА Новости» диетолог Светлана Фус.

По словам специалиста, этот продукт богат клетчаткой, которая способствует нормальной работе пищеварительной системы, а также выступает в роли пребиотика — пищей для живущих в кишечнике бактерий.

«Именно поэтому инжир стоит употреблять при склонности к запорам. Но его чрезмерное количество может спровоцировать диарею и метеоризм», — предупредила Фус.

Также диетолог отметила, что инжир — хороший источник витаминов и минералов. В частности, в нем есть кальций, магний и витамины группы B.

18 декабря диетолог Алена Поташева рассказала о пользе недозрелых бананов, так как в них содержится больше клетчатки, чем в спелых, а сахара, наоборот, меньше. Кроме того, в недоспелом банане содержится лейкоцианидин — он уменьшает чувство изжоги.

Также в банане содержатся пищевые волокна, они обладают свойствами пребиотика и помогают поддерживать нужное количество полезных бактерий в кишечнике.