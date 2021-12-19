Число жертв тайфуна на Филиппинах выросло до 75 человек
75 человек погибли в результате обрушившегося на Филиппины тайфун Rai . Об этом 19 декабря сообщает «Би-би-си».
Уточняется, что 10 человек числятся пропавшими без вести. Ранее было известно о 20 погибших.
Глава провинции Бохоль Артур Яп на своей странице в Facebook допустил, что число погибших может увеличиться.
Тайфун дошел берегов Филиппин в четверг, 16 декабря. Местами порывы ветра достигали 185 км/ч, максимальная скорость — 195 км/ч.
Местные власти предварительно оценили ущерб из-за непогоды в 178,4 млн филиппинских песо ($3,56 млн), сообщает AFP.
Отмечается, что в районах прохождения тайфуна проживает около 100–150 граждан России, но пока неизвестно, есть ли среди них пострадавшие.
11 декабря над американским штатом Кентукки прошел торнадо, который губернатор Энди Бешир назвал сильнейшим в истории штата. По предварительной информации, в результате происшествия погибли по меньшей мере 100 человек.