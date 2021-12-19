В России за сутки выявили 27 967 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 27 967 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в воскресенье, 19 декабря, в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 27 967 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 250 (8,1%) без клинических проявлений», — говорится в заявлении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (3 013), Санкт-Петербурге (1 955) и Подмосковье (1 825).

Всего на сегодняшний день в РФ выявили 10 214 790 случаев коронавируса, выздоровели 8 984 921 человек.

17 декабря президент России Владимир Путин отметил, что российская вакцина «Спутник V» работает эффективнее других препаратов в борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон».

В тот же день вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от COVID-19 перед новогодними праздниками.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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