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Экс-офицер ЦРУ предложил США сделать первый шаг и предотвратить конфликт с РФ

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Бывший офицер ЦРУ и сценарист сериала «Американцы» Джо Вайсберг считает, что взгляды США на отношения с Москвой не менялись со времен холодной войны, когда американцы представляли себя «хорошими жертвами безнравственного оппонента». Об этом он написал в субботу, 18 декабря, в своей колонке в The Washington Post.

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По его словам, отношение к России, как к «империи зла», свидетельствует о двойном мировоззрении, которого всегда придерживались в Вашингтоне.

«Мы были хорошими парнями, а я был одним из хороших парней. Не только я смотрел на мир через эту линзу», — отметил он.

Однако со временем он осознал, что такие взгляды на СССР были сильно упрощенными. По его словам, после работы в ЦРУ колумнист понял, насколько советские спецслужбы напоминали американские. Хотя, пояснил экс-офицер ЦРУ, и со стороны русских возникало упрощенное восприятие американцев.

Бывший разведчик заметил, что последние годы США пытались полностью «евроинтегрировать» бывшие советские республики, после чего Латвию, Литву и Эстонию приняли в НАТО. Кроме того, американские вооружения начали размещать в бывших странах-союзницах СССР. В конце концов, напомнил Вайсберг, Вашингтон начал принимать в отношении России огромное количество санкций.

«Независимо от того, считаете ли вы эти шаги оправданными или нет, все они были агрессивными действиями, которые разумный человек — или государство — мог счесть угрозой», — добавил автор статьи.

Говоря о том, что в настоящее время существует слишком много поводов для борьбы двух стран, Вайсберг предложил американскому руководству сделать первый шаг и предотвратить возможный конфликт. По его мнению, Вашингтон мог бы отменить санкции или перестать делать заявления о внутренних делах России, чтобы страна решала проблемы без посторонней критики.

В то же время бывший сотрудник ЦРУ не питает больших надежд, что это принесет нужные плоды, а Россия ответит взаимностью. Однако это позволит хотя бы «выйти из боя» с Москвой.

Ранее, 11 ноября, старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики в Институте Катона Тед Гален Карпентер в статье для National Interest выразил мнение, что страны НАТО провоцируют конфликт между Украиной и Россией. Он отметил, что НАТО делает это намеренно путем поставок оружия на Украину. При этом эксперт подчеркнул, что ответственность за свои действия и рост напряженности они стремятся переложить на Кремль.

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