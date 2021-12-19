В Турции рассказали о желающих подорвать отношения с Россией «центрах силы»

Существуют «центры силы», которые пытаются подорвать отношения России и Турции. Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу в интервью «РИА Новости».

При этом он добавил, что у стран есть сильное стремление к развитию отношений.

«Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — сказал он.

Министр отметил, что на протяжении пяти лет с момента убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова взаимоотношения двух стран развивались на всех уровнях: в торговой сфере, энергетической, туристической, культурной и других.

«Наши контакты на высоком уровне интенсивно продолжаются, и у нас есть сильная общая воля к развитию отношений. Наши связи в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются», — отметил Чавушоглу.

Также он подчеркнул, что товарооборот между странами скоро достигнет $30 млрд, а в Турцию прилетят около 5 млн российских туристов.

Российский дипломат Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время открытия в турецкой столице фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». Нападение на российского посла совершил полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который потом был ликвидирован турецкими силами безопасности.

Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.

Ранее, 9 марта, вдова посла Карлова Марина прокомментировала приговор по делу об убийстве мужа. Она призналась, что не следила за ходом судебного процесса, так как делать это ей морально тяжело.

Во вторник второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям вынес приговоры по делу об убийстве российского дипломата. Из 19 обвиняемых пятеро получили пожизненные сроки, девять обвиняемых приговорены к тюремному заключению от трех лет и девяти месяцев до 15 лет, пятерых суд оправдал. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, выделены в отдельное производство по требованию прокуратуры.

Москва выразила удовлетворение тем, что суд в Анкаре вынес решение по делу об убийстве Карлова. Значительную долю ответственности за произошедшее несут определенные круги, которые накануне покушения на посла искусственно нагнетали негатив в СМИ и соцсетях вокруг действий Москвы в Сирии, подчеркнули в МИД РФ.