Великобритания заявила о маловероятности высылки своих солдат на Украину

Великобритания не собирается отправлять своих солдат на Украину для «сдерживания агрессии России». Такое заявление сделал министр обороны страны Бен Уоллес в субботу, 18 декабря.

«Она не является членом НАТО, поэтому маловероятно, что кто-то собирается отправить войска на Украину, чтобы бросить вызов России», — его слова передает The Independent.

Он назвал такой исход маловероятным и добавил, что обманывать людей не стоит.

18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна пока что не планирует размещать на своей территории военный контингент каких-либо государств. При этом, по его словам, сейчас в Украине есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение украинских военных.

15 декабря премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что Россия столкнется с серьезными экономическими санкциями со стороны Великобритании и в целом «Большой семерки» (G7) в случае «вторжения на Украину». По его словам, «вторжение на территорию другого суверенного государства будет катастрофой не только для России, но и для Украины и всего мира».