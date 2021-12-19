Депутат Госдумы Бутина назвала политическим заказом арест Клюшина

Дело Клюшина — это политический заказ Соединенных Штатов, отыгранный по известному сценарию «русский след». Об этом заявила член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина в воскресенье, 19 декабря.

Она назвала несколько факторов, которые подтверждают ее утверждение, и выделила элементы постановки, прослеживаемые в аресте и экстрадиции бизнесмена из России. Так, мировые СМИ друг за другом примерили немалое количество ярлыков на персоне Клюшина: «советник по цифровым технологиям Кремля», «организатор вмешательства в американские выборы», но все они не имеют никакого отношения к реальности.

«С непременным флером спецслужб и гигантских капиталов. В материалах обязательно, для большей убедительности, появляются пара-тройка имен высокопоставленных людей, с которыми, мол, highly likely связан. Дабы обеспечить правдоподобность к делу добавляется отсылка к уже ранее объявленными государственными преступниками в США людьми», — написала депутат в своем Telegram-канале.

Во-вторых, начало этой истории очень удачно совпало с ярким информационным поводом, который касается и России и США, — со встречей президентов Владимира Путина и Джо Байдена, заметила Бутина.

К тому же материалы дела не публикуются в открытом доступе. Более того, фотографии страницы паспорта сделаны так, что напоминают удостоверение сотрудника спецслужб.

«Таким образом, уже перед нами «и не человек вовсе», не российский молодой предприниматель с супругой и пятью детьми, а «глубоко законспирированный хладнокровный Russian soldier» — машина для преступлений «длинной руки Кремля». Кто ж против теперь изловить злодея?!» — заявила Бутина.

В заключение она подчеркнула: Россия всё равно будет бороться за возвращение своего гражданина, несмотря на его экстрадицию в США из Швейцарии. А Швейцария, по ее мнению, этим поступком «похоронила» себя как страну, нейтральную в сложных российско-американских отношениях.

18 декабря российский бизнесмен Клюшин, арестованный в Швейцарии, был экстрадирован в Соединенные Штаты. В швейцарском минюсте уточнили, что предпринимателя передали американским полицейским в Цюрихе, которые сопровождали его в полете в США.

В марте 2021 года предпринимателя во время семейного отдыха на горнолыжном курорте Церматт арестовала швейцарская полиция по запросу Вашингтона, где его обвиняют в том, что он и его сообщники якобы заработали десятки миллионов долларов, взломав конфиденциальную информацию о зарегистрированных на бирже компаниях США.

Владислав Клюшин владеет компанией «М13». Ее главный продукт — система мониторинга СМИ и соцсетей под названием «Катюша». На сайте сказано, что ей пользуются в администрации президента, правительстве и других федеральных и региональных ведомствах. Суть сервиса в том, что чиновники в режиме реального времени могут отследить реакцию прессы и пользователей интернета на свои действия.