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Эксперт объяснила механизм вербовки неонацистами новых сторонников

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Научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Ольга Стрекалова в воскресенье, 19 декабря, в беседе с телеканалом РЕН ТВ объяснила, как радикальная неонацистская организация «Маньяки. Культ. Убийства» («М.К.У.») подбирает неофитов.

«С кем она проводится? С теми, кто больше проводит там время, кто больше выражает там своих мыслей, идей, желаний. Отражает свою жизнь, отражает свои наклонности, подробно пишет о себе где-нибудь у себя на странице. Какую литературу любит, чем увлекается», — отметила специалист.

По ее словам, другой момент связан с психологией молодежи, которая более подвержена влиянию и не имеет четких моральных, нравственных принципов. Молодые люди еще не понимают, что хорошо и что плохо для общества.

«Для них часто не существует «хорошо» для общества — есть «я», есть «мой мир», в этом мире меня обидели, меня похвалили, поздравили, оскорбили», — пояснила она.

Стрекалова указала, что вербовщики обращают внимание на интересы и наклонности потенциальных членов организации. Поэтому к «обряду инициации» радикалы уже понимают, что человек поддерживает идеологию и готов к определенным действиям.

Ранее в тот же день подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев высказал предположение, согласно которому за действиями «М.К.У.» могут стоять служба безопасности Украины (СБУ) или даже спецслужбы Запада. По его словам, такой вывод напрашивается в связи с личностью организатора «М.К.У.» — гражданина Украины Егора Краснова, в отношении которого в России возбуждено 10 уголовных дел.

В марте 2021 года Краснов якобы покончил жизнь самоубийством, но это не мешает желающим примкнуть к «Маньякам» русским подросткам продолжать с ним общаться в Сети. Самого Краснова никто не видел, так что за его интернет-аккаунтом может скрываться кто угодно, в том числе спецслужбы какого-нибудь государства или нескольких государств, отметил Беляев.

Подробности про неонацистов из «М.К.У.» смотрите в программе «Добров в эфире» на телеканале РЕН ТВ 19 декабря в 23:00.

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