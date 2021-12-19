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Ученые назвали период наиболее продуктивной работы человеческого мозга

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Существует период, когда человеческий мозг максимально продуктивен. К такому выводу пришли исследователи Парижского института.

Как выяснилось, с самыми сложными задачами мозг лучше всего справляется непосредственно перед сном, сообщили в Science Advances 8 декабря.

Нейробиолог Дельфина Удиетт объяснила, что при засыпании в первой фазе, в промежуточный период между глубоким сном и бодрствованием, активизируются творческие ресурсы. Именно в это время, по результатам исследований, мозг человека и работает по максимуму.

7 декабря ученые японского Университета Цукуба провели исследование и пришли к выводу, что физическая активность оказывает положительное влияние на умственную деятельность и настроение человека. В частности, в своем исследовании специалисты выяснили, что на работу головного мозга хорошо влияет бег.

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