Ребенок и взрослый погибли в пожаре в Подмосковье

Ребенок и взрослый скончались в результате пожара в Московской области в воскресенье, 19 декабря.

Трагедия произошла в СНТ «Дружба», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Возгорание началось около полуночи. Помимо погибших в доме находились еще один взрослый и ребенок. Они были госпитализированы.

Сведения об их состоянии уточняются.

14 декабря четырехлетний ребенок погиб при пожаре в деревне Посаденки в Волоколамском городском округе Московской области. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.