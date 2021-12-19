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Ребенок и взрослый погибли в пожаре в Подмосковье

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Ребенок и взрослый скончались в результате пожара в Московской области в воскресенье, 19 декабря.

Трагедия произошла в СНТ «Дружба», сообщает телеканал РЕН ТВ.

Возгорание началось около полуночи. Помимо погибших в доме находились еще один взрослый и ребенок. Они были госпитализированы.

Сведения об их состоянии уточняются.

14 декабря четырехлетний ребенок погиб при пожаре в деревне Посаденки в Волоколамском городском округе Московской области. Прокуратура организовала проверку по факту инцидента.

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