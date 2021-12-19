Телеканал CNN отправил часть сотрудников на удаленку

Американский телеканал CNN переводит часть своих сотрудников на удаленную работу на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом стало известно в субботу, 18 декабря.

Канал «закрывает офисы» для сотрудников, работа которых не представляет первостепенной важности, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на попавшую в ее распоряжение служебную записку главы CNN Джеффа Цукера.

«Если ваша работа не требует от вас присутствия в офисе, пожалуйста, работайте в другом месте», — указал Цукер.

Отмечается, что раньше сотрудникам CNN «разрешалось работать из офиса на добровольной основе».

В записке также анонсируется внесение изменений, чтобы «минимизировать количество людей в помещениях». Дополнительно сотрудникам телеканала предписано постоянно носить маски, снимать их можно только во время принятия пищи и питья, или при отсутствии в помещении других людей.

9 декабря суд в Германии постановил, что мужчина, получивший травму спины во время работы на удаленке, может рассчитывать на выплату по страховке от несчастных случаев на рабочем месте. Мужчина поскользнулся и упал, когда спускался утром на первый этаж своего дома по винтовой лестнице к рабочему месту.