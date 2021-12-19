Заболевшие коронавирусом британцы жалуются на потерю аппетита

Потеря аппетита стала самым необычным симптомом штамма коронавируса «Омикрон». Об этом свидетельствуют результаты исследования программы ZOE Covid Symptom.

Перечень симптомов «Омикрона» был составлен благодаря специальному приложению, которое отслеживает самые частые проявления заболевания. Так, ученые заключили: в число наиболее распространенных жалоб вошли насморк, повышенная утомляемость, частое чихание, першение в горле, а также головная боль.

В то же время отмечается, что потеря аппетита встречается чуть реже, чем перечисленные проявления, приводит издание Express выдержки из исследования разновидности вируса.

В этот же день во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что «Омикрон»-штамм коронавируса обнаружен в 89 странах.

15 декабря сообщалось о еще одном необычном симптоме штамма «Омикрон». Как показали статистические данные из Южно-Африканской Республики, где штамм к настоящему времени стал доминирующим, у пациентов наблюдаются боли в пояснице.