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Психолог рассказал о способах преодолеть эмоциональное выгорание

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Эмоциональное выгорание помогут победить избежание рутины и времяпрепровождение с семьей. Об этом рассказал декан факультета психологии ТА КФУ им. Вернадского Евгений Черный.

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«Конечно, в течение года мы накапливаем стресс, особенно в условиях пандемии. И вот впереди мы видим возможность отдохнуть. Срабатывает «эффект усталого путника», который бредет по пустыне, видит вдалеке оазис, но на эти последние метры у него нет сил», — рассказал психолог радиостанции «Спутник в Крыму» в пятницу, 17 декабря.

По его словам, справиться с выгоранием можно при помощи медитации, аутотренинга и других техник, которым могут обучить специалисты.

Можно помочь себе и самостоятельно. Для этого как минимум нужно научиться правильно отдыхать. Ведь даже на работе бывают такие минуты или часы, когда есть возможность провести время спокойно и расслабиться. И если такая возможность выпала — ею надо воспользоваться.

Если нет возможности отдохнуть, надо уметь привносить разнообразие в свою работу. Так, дела в течение дня следует разделять на блоки, «требующие разных способностей».

Евгений Черный также рекомендует проводить больше времени с семьей и просто приятными людьми, чтобы получать позитивные эмоции от общения.

Опрос цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru от 16 декабря показал, что большинство россиян (75%) обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. Чаще всего о наличии выгорания говорили жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.

В тот же день психолог Марат Латыпов рассказал, что избежать выгорания и стресса даже осенью и зимой поможет способность переключаться между делами в течение рабочего дня. Можно, например, взять перерыв и позвонить близкому человеку.

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