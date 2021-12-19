Юрист предупредил дачников о штрафах за неубранный снег

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов в воскресенье, 19 декабря, напомнил: в некоторых ситуациях из-за неубранного снега могут оштрафовать как физических, так и юридических собственников садовых некоммерческих товариществ (СНТ).

По его словам, штрафы выписывается в том случае, если сугробы перекрывают свободный доступ к зданиям, пожарным лестницам, гидрантам, водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.

«Таким образом, если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», — приводит слова юриста агентство «Прайм».

За такое нарушение физическим лицами грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц от 6 тыс. до 25 тыс. рублей и для юридических лиц — 150 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом не важно, является ли дачник членом товарищества или нет.

Ранее, 17 декабря, стало известно, что в 2022 году водители в России смогут «штрафовать» друг друга за нарушения правил дорожного движения (ПДД) при помощи нового мобильного приложения. Приложение «Народный инспектор» появится на базе «Помощника Москвы».

До 1 июля 2022 года правительство РФ внесет необходимые изменения в законодательство.