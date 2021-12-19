Синоптик рассказал о грядущих погодных изменениях

Глобальное потепление способствует увеличению числа экстремальных погодных условий. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщил научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Ученый объяснил: быстрое изменение климата, свойственное России, происходит за счет географических особенностей страны.

«Сравните: средняя скорость глобального потепления — 0,17 градуса Цельсия за 10 лет. А в России — 0,45 градуса за 10 лет — в 2,5 раза выше», — указал климатолог в беседе с «Парламентской газетой».

Вильфанд добавил, что Россия располагается в умеренных и высоких широтах, где потепление наиболее заметно. Следствием повышения температуры, по словам ученого, может стать засушливый климат на юге страны, обильные осадки — в ее северной части.

Вильфанд также добавил, что, согласно данным Росгидромета, за последние 25 лет число опасных явлений увеличилось в два раза.

Накануне, 18 декабря, Роман Вильфанд предупредил москвичей о рекордно низком атмосферном давлении, которое ожидается в столице, — в воскресенье и понедельник соответствующие показатели составят от 726 до 731 мм ртутного столба. Синоптик также сообщил о снеге, местами усиленном, и метели, которая прогнозируется в ночь на понедельник.