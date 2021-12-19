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Афганцы поблагодарили Минобороны за возвращение в РФ

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Граждане Афганистана, прибывшие в Россию на военно-транспортных самолетах, поблагодарили Министерство обороны РФ за возвращение. Об этом стало известно в воскресенье, 19 декабря.

«Спасибо Министерству обороны и в целом России за возможность вернуться в Россию и продолжать учиться в магистратуре. В целом ситуация в Афганистане сейчас опасная. Работы нет, люди боятся будущего, не знаю, что будет дальше. Ситуация нестабильная», — рассказал один из прилетевших.

Самолеты Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Афганистана людьми совершили посадку на подмосковном аэродроме Чкаловский в субботу, 18 декабря. На их борту находились около 200 граждан РФ и Афганистана.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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