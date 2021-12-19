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Юрист высказал надежду на установление всех бенефициаров шахты «Листвяжная»

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Юрист Егор Редин в воскресенье, 19 декабря, в беседе с «Известиями» прокомментировал установление следствием теневого владельца как «СДС-Угля», так и самой шахты «Листвяжная» в Кемеровской области. Ими оказались экс-депутат Госдумы Владимир Гридин и члены его семьи.

Эксперт напомнил, что народным избранникам запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, но не запрещено владеть акциями тех или иных компаний, поскольку это не предусматривает оперативного управления бизнесом и прямого участия.

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«В данном случае компанией владел непосредственно не какой-либо депутат, а офшор, зарегистрированный за пределами Российской Федерации. Если мы говорим об отслеживании цепочки непосредственно бенефициаров, то это делать достаточно просто. Делается запрос в соответствующие компетентные органы государства, где зарегистрирован данный офшор, и происходит раскрытие бенефициаров, в том числе для расследования уголовного дела», — пояснил собеседник телеканала.

По его словам, только в 2021 году на «Листвяжной» Ростехнадзор выявил 139 нарушений, которые не были исправлены. А последняя проверка вообще проводилась 19 ноября.

Редин подчеркнул: он надеется, что будут установлены все бенефициары компании.

«Потому что если ты владеешь подобным объектом, который приносит тебе существенную прибыль, и не предпринимаешь все меры, чтобы обезопасить людей, то очевидно, что наказание будет самым суровым», — заявил юрист и добавил, что государство указывало на необходимость исправить нарушения.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, 58 были госпитализированы. Всего в шахте находились 285 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора.

16 декабря следователям удалось установить теневого владельца шахты «Листвяжная» и холдинга «СДС-Уголь», им оказался бывший депутат Госдумы Владимир Гридин. Показания о реальном владельце бизнеса дал один из арестованных менеджеров, но допросить Гридина следователи не успели, поскольку на днях он неожиданно улетел в Монако. Отмечается, что Гридин вел бизнес, будучи депутатом Госдумы пятого и шестого созывов, занимая должность зампреда комитета по транспорту.

15 декабря центральный районный суд Кемерово заключил под стражу президента АО «Холдинговая компания «СДС» Михаила Федяева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Также до 25 января арестован гендиректор «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев.

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