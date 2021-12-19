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Начальника управления ГИБДД Орловской области обвинили в мошенничестве

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Следственное управление СК РФ по Орловской области в субботу, 18 декабря, сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении начальника управления ГИБДД региона Александра Коршунова и двух его подчиненных за мошенничество.

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В заявлении отмечается, что дела возбуждены на основании материалов, представленных УФСБ России по Орловской области.

С 2017 года по 2021 год обвиняемые работали по совместительству доцентами на одной из кафедр Орловского юридического института МВД имени В.В. Лукьянова. На протяжении пяти лет они проводили не все виды учебных занятий, соответствующих учебному расписанию, получая при этом полную зарплату и обманывая руководство вуза.

В настоящий момент ведутся обыски и следственные действия. Отмечается, что полицейским грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее, 2 декабря, в Москве задержали начальника ОМВД России по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка. Его подозревают в мошенничестве и посредничестве во взятке. В марте и апреле 2019 года Гоцуляк вместе с другими лицами получил от мужчины около 84,5 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

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