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Британский переговорщик с ЕС объявил об отставке

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Британский переговорщик с Евросоюзом (ЕС) министр Дэвид Фрост уходит в отставку. Об этом стало известно в субботу, 18 декабря.

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«Фрост покинет кабинет министров в январе», — передает телеканал Sky News со ссылкой на письмо об отставке.

По информации канала, министр недоволен «направлением политики правительства», в частности, высокими налогами, обязательствами по сокращению выбросов и коронавирусными ограничениями.

Основной деятельностью Фроста в последние годы были переговоры с ЕС в связи с Brexit, например, по проблематике Северной Ирландии.

1 мая по времени Брюсселя (01:00 мск) вступило в силу соглашение о двусторонних отношениях между Великобританией и ЕС. Стороны окончательно завершили все формальности в европейском процессе по выходу Соединенного Королевства из состава сообщества (Brexit).

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