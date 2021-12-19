СК начал проверку в связи с госпитализацией семимесячного ребенка с ожогами

Следственный комитет (СК) Санкт-Петербурга начал проверку из-за поступления в больницу семимесячного ребенка с ожогами. Об этом стало известно в субботу, 18 декабря.

Ребенка госпитализировали в пятницу с термическими ожогами спины и шеи.

«По данному факту следственными органами СК России по Санкт-Петербургу проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ГСУСК РФ.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в то время, как ребенок получил ожоги, его мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и на протяжении трех-четырех дней не помогала ему. У младенца также выявили отравление неизвестным психотропным веществом.

Сейчас ребенок идет на поправку. В ближайшее время его заберет отец, когда возвратится из командировки.

25 октября в подмосковном Ногинске двухлетняя девочка умерла в результате отравления алкоголем. Глава семейства вернулся с ночной смены в такси и обнаружил в квартире супругу и дочку лежащими без сознания. Вечером того же дня девочка скончалась в реанимации.