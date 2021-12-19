МИД Украины попросил Запад «прояснить» свои заявления о санкциях в отношении РФ

Украина попросила страны Запада прояснить свои заявления о возможных санкциях в отношении России. Такую просьбу озвучил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в субботу, 18 декабря.

Он полагает, что отсутствие в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подробностей касательно озвученных ими возможных мер по отношению к России может не убедить Москву в готовности Евросоюза (ЕС) к решительным действиям при «вторжении России на Украину», передает Washington Post.

Кулеба призвал Соединенные Штаты и Великобританию действовать самостоятельно, если ЕС из-за более тесной связи с Россией в сферах торговли и энергетики выступит за менее жесткие меры.

«Если я увижу признаки того, что США что-то удерживают из-за нежелания вызвать раздражение Москвы, то я сразу забеспокоюсь, потому что считаю это совершенно неправильной и неразумной линией поведения», — заявил он, говоря о просьбах Киева, предоставить им дополнительную военную помощь.

Министр напомнил, что должностные лица Украины призвали Запад утвердить пакет санкций, предлагающий в том числе отключить РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

18 декабря украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина хочет получать от западных партнеров не только оборонительное, но и наступательное вооружение. По его словам, стране «нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита».

9 декабря бывший заместитель помощника министра обороны США Ян Бжезинский заявил, что по России следует нанести «предупредительный удар» в виде отключения страны от системы SWIFT. Также он предложил принять определенные экономические меры, например «задержать платежи за газ и нефть».