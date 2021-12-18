Грушко назвал предложение РФ гарантий безопасности «моментом истины»

Предложение Москвой гарантий безопасности — это «момент истины», который покажет реальные отношения России и НАТО в настоящий момент. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Александр Грушко в субботу, 18 декабря.

«Момент истины настал. Действительно, мы дошли до опасной черты, и наши предложения как раз нацелены на то, чтобы отойти от этой опасной черты и всё-таки вступить в какой-то нормальный диалог, во главу угла которого будут поставлены интересы безопасности. И мы очень четко определили пути достижения этого», — сказал Грушко в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Он также отметил, что Россия обладает всеми техническими возможностями для обеспечения своей военной безопасности.

«То, что у нас достаточно технических возможностей, чтобы надежно обеспечить нашу военную безопасность всеми средствами, — это факт, который признают наши партнеры. Потому что это то, чем занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества», — сообщил дипломат.

Грушко также рассказал: Россия рассчитывает, что НАТО не удастся «заболтать» российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, в случае отказа НАТО от инициативы Москвы, РФ тоже перейдет в режим контругроз.

Ранее в этот день помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет использовать в отношениях с Москвой комбинацию сдерживания и дипломатии. Он подчеркнул, что с Россией будут вестись переговоры, даже если она не перестанет проявлять агрессию в отношениях с Украиной.

В пятницу МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.