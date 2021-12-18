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Жительница Рязани госпитализирована после падения с балкона

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В Рязани местная жительница выпала с балкона шестого этажа. Происшествие случилось в ночь на субботу, 18 декабря, на улице Интернациональной, пишет портал Ya62, ссылаясь на источник в экстренных службах города.

48-летняя женщина выжила после падения. Ее срочно доставили в ОКБ, врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Пострадавшая состоит на учете в психиатрической больнице, отмечает 62INFO.ru.

Ранее следователи начали проверку по факту падения ребенка из окна квартиры на юге Москвы. Вечером 14 декабря мальчик 2016 года рождения, оставшись на непродолжительное время без присмотра, забрался на подоконник и упал из окна с высоты третьего этажа. Установлено, что в этой квартире оказывались платные услуги по уходу за детьми.

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