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Золотое Демидовское кольцо появится возле аэропорта в Екатеринбурге

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На площади у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге появится арт-объект — золотое Демидовское кольцо. В конкурсе проектов выиграло «Архитектурное бюро Асадова». В финал вышли пять работ. Более 4,5 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в голосовании.

Фаворитом стала конструкция, напоминающая Демидовское кольцо и петлю Нестерова, за нее отдали голоса 52% опрошенных. В проигрыше оказались огромный красный клубок ниток и фигуры, складывающиеся в слово «Урал», информирует ТагилСити.Ру.

Напомним, в Нижнем Тагиле Свердловской области на Театральной площади идет строительство ледового городка. Проект оценивается в 11,5 млн рублей. На территории уже установили часть скульптур, собрали каркас горок и начали монтировать светодиодный шатер вокруг елки. В этом году темой городка стало 85-летие студии «Союзмультфильм».

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