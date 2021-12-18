Золотое Демидовское кольцо появится возле аэропорта в Екатеринбурге
На площади у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге появится арт-объект — золотое Демидовское кольцо. В конкурсе проектов выиграло «Архитектурное бюро Асадова». В финал вышли пять работ. Более 4,5 тыс. екатеринбуржцев приняли участие в голосовании.
Фаворитом стала конструкция, напоминающая Демидовское кольцо и петлю Нестерова, за нее отдали голоса 52% опрошенных. В проигрыше оказались огромный красный клубок ниток и фигуры, складывающиеся в слово «Урал», информирует ТагилСити.Ру.
Напомним, в Нижнем Тагиле Свердловской области на Театральной площади идет строительство ледового городка. Проект оценивается в 11,5 млн рублей. На территории уже установили часть скульптур, собрали каркас горок и начали монтировать светодиодный шатер вокруг елки. В этом году темой городка стало 85-летие студии «Союзмультфильм».