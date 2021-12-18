Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции
Три человека погибли и еще 10 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает телеканал Habertürk.
Авария произошла на шоссе между городами Карс и Эрзурум. Губернатор Карса Тюркер Оксюз заявил, что состояние троих пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое.
К месту происшествия прибыли экстренные службы.
В октябре девять россиян пострадали в аварии с автобусом в турецкой Анталье. Автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов.
В российском генконсульстве в Анталье тогда указали, что, согласно данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.