Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Сломавший ногу в бою Вильданов заявил об ожидании реванша
Общество
Кириенко рассказал о развитии креативных индустрий в России
Общество
Московские таксисты совершили более 400 тыс. нарушений с начала года
Мир
В МИД России выразили надежду на принятие предложений по безопасности
Мир
В НАТО предложили усилить присутствие в Болгарии и Румынии
Спорт
Сборная России по футболу стартует в Лиге наций с матча с Албанией
Мир
Австрия разрешит въезд только привитым и переболевшим COVID-19
Мир
В Пакистане при взрыве в банке погибли минимум 14 человек
Спорт
Биатлонист Латыпов завоевал серебро на этапе Кубка мира в Анси
Мир
Мэр Лондона объявил чрезвычайное положение из-за «Омикрон»-штамма

Три человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Три человека погибли и еще 10 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщает телеканал Habertürk.

Авария произошла на шоссе между городами Карс и Эрзурум. Губернатор Карса Тюркер Оксюз заявил, что состояние троих пострадавших в ДТП оценивается как тяжелое.

К месту происшествия прибыли экстренные службы.

В октябре девять россиян пострадали в аварии с автобусом в турецкой Анталье. Автобус перевозил в аэропорт группу из 12 российских туристов.

В российском генконсульстве в Анталье тогда указали, что, согласно данным, предоставленным дорожной полицией, водитель автобуса не справился с управлением, пересек разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулся.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021