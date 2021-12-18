Эксперт рассказала об использовании эфирных масел против простуды

С симптомами простуды могут помочь справиться эфирные масла и диффузор для их распыления. Об этом в субботу, 18 декабря, рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

«Чайное дерево, эвкалипт, мята, хвойные масла любые: пихта, кипарис, ель... Цитрусы у нас еще хороши для укрепления организма: лимон, апельсин», — заявила Колосова в эфире канала «Звезда».

Колосова рассказала, что при мокром кашле грудную клетку можно растирать маслом фенхеля, а при сухом — маслом гвоздики или корицы.

«Один из вариантов [использования масла] — через диффузор. Второй вариант — это на базовом масле, то есть любое жирное масло, разводим в нем эфирные масла и в таком виде наносим на тело, на грудную клетку, на стопы, на позвоночник. Без разведения масла жгучие, особенно которые специи», — добавила Колосова.

По словам ароматерапевта, лучше использовать диффузор, а не аромалампы, так как в первом случае масло поднимается в воздух вместе с водой, а во втором случае масло подвергается воздействию высоких температур и начинает гореть.

Ранее, 7 декабря, тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан рассказала, что в зимнее время года важно употреблять витамины D, C и цинк, чтобы укрепить иммунитет.

Как отметила Зокколан, витамин D организм получает из солнечного света, однако зимой наблюдается его недостаток, поэтому этот витамин стоит принимать дополнительно. Он содержится в жирной рыбе, сыре, яичных желтках и мясных субпродуктах.