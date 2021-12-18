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Убытки санаториев в период пандемии подсчитали в Ставропольском крае

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Убытки санаториев Ставропольского края в период пандемии коронавируса составляют более 1 млрд рублей. В регионе работают более 130 частных санаторных учреждений, из них 60 зафиксировали убытки по итогам 2020 года.

Всего в крае действуют более 320 компаний, занятых в сфере коммерческих медицинских услуг. Диагностические исследования выполняют порядка 60 учреждений. В этом сегменте, наоборот, зафиксирован рост прибыли компаний. По оценкам экспертов, он связан с изменением поведения потенциальных клиентов, люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, чем до пандемии, передает NewsTracker.

Мэры курортных городов Ставропольского края (Ессентуки, Пятигорск и Железноводск) поддержали идею отмены курортного сбора для местных жителей. С подобной инициативой выступила администрация Кисловодска. В следующем году бюджет может недополучить 15 млн рублей. Это сумма, которую жители Ставропольского края могли бы заплатить, если бы законодательство не изменилось. Число туристов, которые с начала года посетили регион, превысило 1 млн человек.

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