Политолог прокомментировал заявление вице-канцлера Германии о СП-2

Вице-канцлер, министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек не сказал ничего нового, назвав проект «Северный поток – 2» (СП-2) геополитической ошибкой. Об этом в субботу, 18 декабря, заявил политолог Дмитрий Солонников.

Солонников отметил, что Хабек является сопредседателем партии «Зеленые». Эта политическая сила всегда выступала против строительства «Северного потока – 2», поэтому у проекта могут возникнуть сложности.

«Проблемы с запуском, конечно, будут. В этом отношении [канцлер ФРГ Олаф] Шольц может быть за то, чтобы этот проект запустить, но дальше вопрос будет в коалиции — как он будет договариваться с «зелеными» и свободными демократами. Их позиция всегда была против. И тут вопрос, что будет важнее для Германии — сохранение стабильной экономики внутри Евросоюза или же их известные политические взгляды относительно того, что газ — это вредно и сотрудничество с Россией — это плохо», — заявил Солонников каналу РЕН ТВ.

Ранее в этот день Хабек в интервью назвал СП-2 ошибкой, а также напомнил, что трубопровод должен соответствовать правилу разделения компаний. Его смысл состоит в том, что компании, которые занимаются добычей топлива, не имеют права его транспортировать. Для этих двух процессов нужны разные фирмы.

При этом граждане Германии негативно восприняли заявление Хабека. Немцы высмеяли его слова о том, что решение о запуске СП-2 будет зависеть от действий Москвы на российско-украинской границе.

Политолог Андрей Кошкин заявил, что в высказывании вице-канцлера Германии виден политический заказ для торпедирования проекта. Выступление против СП-2 политолог назвал «непродуманным шагом». Он отметил, что «Северный поток – 2» выгоден для немецкого правительства, так как Германия сможет усилить влияние на другие страны.

14 декабря новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу», так что не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.