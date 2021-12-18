Очередной кинозал открыли после модернизации в Волгоградской области

В Палласовском районе Волгоградской области открылся кинозал после модернизации в рамках нацпроекта «Культура». Теперь там будут показывать новинки отечественного и зарубежного кино в новом формате. Кроме того, до конца года планируется открыть еще один обновленный кинозал — в Алексеевском районе.

Как уточнили в региональном комитете культуры, в этом году молодежный центр «Спектр» из Палласовки победил в конкурсе и получил из федерального бюджета 5 млн рублей. На эти деньги кинозал оснастили современным цифровым оборудованием, информирует ресурс «НовостиВолгограда.Ру». Теперь в регионе по нацпроекту обновлено уже 25 кинотеатров в малых городах.

На комплексную модернизацию цирка в Волгограде планируется потратить три года, из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» выделено более 1,1 млрд рублей. Ранее начался поиск подрядчика. Реставрация будет включать 20 направлений работ — от обновления фасада и починки кровли до благоустройства прилегающей территории. Весь ход ремонта планируется записывать на видео с круглосуточной трансляцией. Общая площадь здания на улице Краснознаменской, которое приведут в порядок, превышает 6,8 тыс. кв. м.