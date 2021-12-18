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Нутрициолог назвала необходимые зимой витамины

Нутрициолог Степанова назвала необходимые зимой витамины
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В период зимних холодов можно принимать витамины С и D, также необходимо следить за рационом питания и не употреблять сладкое в большом количестве. Об этом 18 декабря рассказала нутрициолог Алена Степанова.

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Она также посоветовала больше гулять на свежем воздухе и отметила, что назначить дозировку витаминов должен специалист.

«Самое главное — это выходить на дневной свет, чтобы лучше нарабатывался гормон сна мелатонин, дышать свежим воздухом, не забывать об этом, несмотря на то что холодно и слякотно порой», — рассказала Степанова каналу «Звезда».

Днем ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала, что зимой необходимо следить за хроническими заболеваниями и выполнять ряд рекомендаций в целях сохранения здоровья. Как отметила специалист, из-за погоды метеозависимые люди могут столкнуться с недомоганиями, и в первую очередь в группу риска попадают те, у кого есть сосудистые патологии.

Также она добавила, что негативно влияет на организм в сильные морозы и сухой воздух. Ввиду того что на улице становится холодно, помещения начинают сильнее отапливать. В результате, как уточнила Ярцева, уровень влажности может упасть ниже 20% при норме в 60%. В связи с этим специалист порекомендовала пользоваться увлажнителем.

Также Ярцева посоветовала пить больше жидкости и ограничить потребление кофе, особенно пожилым людям и тем, кто имеет сосудистые заболевания. По словам терапевта, эти меры позволят скомпенсировать перепады давления.

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