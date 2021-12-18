Политолог раскритиковал высказывание вице-канцлера ФРГ о СП-2

В высказывании министра экономики и вице-канцлера Германии Роберта Хабека, назвавшего «Северный поток – 2» (СП-2) геополитической ошибкой, виден политический заказ для торпедирования проекта. Такое мнение 18 декабря высказал политолог Андрей Кошкин.

«В новом правительстве ФРГ партия «Союз 90/Зеленые», председателем которой является Хабек, конечно, занимает довольно своеобразную позицию. Это прежде всего борьба за зеленую экономику, но так, как они ее видят. И, естественно, что они борются против «Северного потока – 2», — сказал Кошкин каналу РЕН ТВ.

Выступление против СП-2 политолог назвал «непродуманным шагом». Он отметил, что «Северный поток – 2» выгоден для немецкого правительства, так как Германия сможет усилить влияние на другие страны.

В интервью 18 декабря Хабек напомнил, что трубопровод должен соответствовать правилу разделения компаний. Его смысл состоит в том, что компании, которые занимаются добычей топлива, не имеют права его транспортировать. Для этих двух процессов нужны разные фирмы.

При этом граждане Германии негативно восприняли заявление Хабека. Немцы высмеяли его слова о том, что решение о запуске СП-2 будет зависеть от действий Москвы на российско-украинской границе.

14 декабря новый канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «Северный поток – 2» — это важный проект, обеспечивающий безопасность поставок энергии в Евросоюз. По его словам, какие-либо санкции в отношении трубопровода «только навредят Европейскому союзу», так что не стоит использовать СП-2 как рычаг давления на Москву.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора «Северного потока – 2». Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.