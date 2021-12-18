МИД Молдавии оценил участие посла России в инаугурации главы Приднестровья

В МИД Молдавии в субботу, 18 декабря, назвали недружественной акцией участие российского посла Олега Васнецова в инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского.

В дипведомстве добавили, что президентские выборы в Приднестровье являются нелегитимными и противоречат конституции Молдавии.

Присутствие зарубежных дипломатов на мероприятиях, которые «могут быть использованы в пропагандистских целях», не принесут положительного вклада в урегулирование ситуации в регионе, заключили в МИД Молдавии.

Председатель комиссии по вопросам помилования администрации президента Молдавии Ион Гузун ранее в этот день предложил объявить посла РФ персоной нон грата из-за его участия в инаугурации Красносельского.

Позже советник президента Молдавии Сорина Штефырца заявила, что администрация президента страны не выступала с инициативой об объявлении Васнецова персоной нон грата. По ее словам, заявление Гузуна о необходимости выслать посла не отражает позицию молдавского лидера Майи Санду.

13 декабря ЦИК Приднестровья сообщила, что действующий президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский победил на прошедших 12 декабря президентских выборах главы региона, получив 79,4% голосов. На высший государственный пост претендовали Красносельский и житель села Гыртоп Григориопольского района Сергей Пынзарь.

11 августа в Молдавии выразили надежду на построение прагматичного диалога с Россией. Санду заявила, что Кишинев готов возобновить урегулирование конфликта с непризнанным Приднестровьем мирными средствами.

Приднестровский конфликт между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской Республикой начался в советское время. Он усугубился после выхода Молдавии из состава СССР и перерос в вооруженное противостояние в 1992 году.

Российские миротворцы были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в приднестровском регионе. В настоящее время миротворцы РФ поддерживают мир в разделительной зоне безопасности по Днестру.